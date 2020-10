Schwerpunkte

Kreis Esslingen plant die elektromobile Zukunft

26.10.2020 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Elektromobilitätskonzept zeigt Wege zum Ausbau der Ladeinfrastruktur auf – Auch Kreisverwaltung stellt ihren Fuhrpark um

„Das Elektromobilitätskonzept des Landkreises Esslingen ist auf der Zielgeraden“, sagte Landrat Heinz Eininger in der letzten Sitzung des Kreistagsausschusses für Technik und Umwelt. Jetzt gehe man daran, es zusammen mit den Kommunen Stück für Stück umzusetzen. Das Konzept schlägt zunächst 24 konkrete Maßnahmen vor.

Elektromobilität ist nur so gut wie die Ladeinfrastruktur dazu, der Landkreis hat dafür ein Konzept in Auftrag gegeben. Foto: Just

Landrat Eininger erinnerte an den „Zukunftsdialog Landkreis Esslingen“ im Jahr 2017 mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung, aus dem heraus das Mobilitätskonzept angestoßen wurde. In diesem und im nächsten Jahr sind dafür insgesamt 107 000 Euro im Kreishaushalt eingeplant, wobei mittlerweile mit 79 000 Euro an Fördergeldern durch den Bund gerechnet werden kann.