Kooperationen angestrebt

Der Sängerbund hatte zur Hauptversammlung geladen.

NT-NECKARHAUSEN. Der Sängerbund hielt vor Kurzem seine Hauptversammlung für die Jahre 2020/2021 ab. Corona-bedingt konnte die Vorsitzende Hannelore Lange nur eine kleine Anzahl von Mitgliedern im Vereinszimmer der Beutwanghalle begrüßen.

Der Verein verzeichnet einen großen Aderlass bei den aktiven und passiven Mitgliedern. Am Ende des Geschäftsjahres wurden noch 95 Mitglieder gezählt, davon noch 23 aktive Sänger im gemischten Chor. Trotz erschwerter Bedingungen wurden immer wieder Singstunden abgehalten. Vom Chorverband „Ludwig Uhland“ wurden bei einer Ehrungsmatinee auch 26 Mitglieder des Sängerbunds für 25- bis 60-jährige Mitgliedschaft geehrt. Fördernde Mitglieder konnten aufgrund der Pandemie nicht geehrt werden. Kommende Veranstaltungen wie das Verbands-Chorfest in Urach, das Herbstkonzert des Sängerbunds, das Singen am Volkstrauertag und am Seniorennachmittag stehen unter Vorbehalt.

Kassiererin Elke Knecht berichtete von einer leichten Zunahme der Finanzen. Bei den Wahlen wurde Hannelore Lange einstimmig für eine weitere Amtszeit als Vorsitzende gewählt. Elke Knecht wurde einstimmig zur Kassiererin wiedergewählt. Gerhard Piller wurde einstimmig für das Amt des Notenwarts gewählt.