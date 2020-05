Konzept hat Vorteile und Schwachstellen

12.05.2020

Am Bildungscampus auf dem Nürtinger Säer werden in der Pflegeausbildung neue Wege beschritten

Die Gesellschaft altert, an gut ausgebildeten Pflegekräften herrscht zunehmender Mangel. Foto: Pixabay

NÜRTINGEN. Die Coronakrise hat der Welt vor Augen geführt, wer die wahren Helden sind. Selten standen Pflegekräfte in Heimen und Kliniken mehr im Rampenlicht, erhielten die, die sich um Hilfsbedürftige kümmern, mehr Wertschätzung als in den vergangenen vier Wochen. Ein möglicher Effekt: Die Zahl der Auszubildenden steigt. Am Bildungscampus in Nürtingen, wo im Oktober die neue generalistische Ausbildung zur Pflegefachkraft in der Alten- und Krankenpflege beginnt, wird dies deutlich.