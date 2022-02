Schwerpunkte

Kirchenaustritte in Nürtingen nehmen zu

01.02.2022 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Nachdem 2020 weniger Menschen in Nürtingen die Kirche verlassen hatten, ist die Zahl im vergangenen Jahr wieder stark angestiegen. Angesichts des Missbrauchsgutachtens von München droht ein neuer Negativrekord.

In Nürtingen war die Zahl der Kirchenaustritte im Jahr 2021 wieder sehr hoch. Foto: Just

NÜRTINGEN. Nach der Veröffentlichung des Münchener Gutachtens zu Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche kehren immer mehr Menschen ihrer Kirche den Rücken. In vielen Gemeinden ist die Zahl der Kirchenaustritte stark angestiegen, so auch in Nürtingen. Im Monat Januar – in dem das Missbrauchsgutachten erschienen ist – hat es in Nürtingen 50 Austritte aus einer der beiden großen Kirchen gegeben – 40 davon allein in der vergangenen Woche. Das ist ein Anstieg von rund 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Da verzeichnete das Nürtinger Ordnungsamt im Schnitt 26 Kirchenaustritte pro Monat.