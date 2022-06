Schwerpunkte

Kino unterm Abendhimmel

28.06.2022 05:30

Im Innenhof der Versöhnungskirche gibt es am Wochenende wieder das Open-Air-Kinole mit zwei kulinarischen Filmabenden und Live-Musik.

NÜRTINGEN. Am Freitag, 1., und am Samstag, 2. Juli, ist wieder Open-Air-Kinole-Zeit im Innenhof der Versöhnungskirche. Die schöne Atmosphäre und der wunderbare Blick auf den Sonnenuntergang laden schon vor dem Film ein, es sich zum Abendessen mit einem kühlen Getränk gemütlich zu machen und der Musik auf der Open-AirBühne zu lauschen.

Am Freitag steht Acoustic-Pop auf dem Programm und am Samstag erklingt Filmmusik. Die Filme, die ab Einbruch der Dunkelheit gezeigt werden, haben beide einen Bezug zu Back- und Kochkunst, was sich auch in den frisch zubereiteten Speisen widerspiegelt, die vor dem Film angeboten werden.

Am 1. Juli gibt es einen schwäbischen Abend mit viel Lokalkolorit und schwäbischem Humor. Der Film mit Winfried Wagner in der Hauptrolle wurde unter anderem in Bad Urach gedreht und erzählt die Geschichte eines schwäbischen Traditionsunternehmens, das von einer Hamburger Backwarenkette übernommen werden soll. Firmenchef Walter Laible versucht das mit allen Mitteln zu verhindern. Eine grandiose Komödie – nicht nur für Schwaben.