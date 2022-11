Schwerpunkte

Kinderarmut in Nürtingen: Welche Projekte braucht es?

12.11.2022 05:30, Von Nicole Mohn — E-Mail verschicken

Ein Projekt hat einkommensschwache Familien in Nürtingen stärker in den Fokus gerückt. Viele Ideen, um die Armut von Kindern zu lindern, wurden erarbeitet. Mit einem Markt der Hilfen in der Kreuzkirche und einem Gedankenaustausch endete das Projekt am Donnerstagabend.

In der Kreuzkirche hat es zum Abschluss des zweijährigen Projektes viel Gesprächsbedarf zum Thema Kinderarmut gegeben. Foto: Mohn

NÜRTINGEN. Jedes fünfte Kind im Land lebt in Armut. Und das bedeutet für die betroffenen Familien meist weniger Teilhabe und ein schlechterer Zugang zu Bildung. Ein Ausflug mit der Schule, im Sommer mit den Freunden ins Freibad – was für andere Kinder selbstverständlich ist, stellt Familien mit geringem Einkommen oftmals vor große Herausforderungen. Im Jahr 2020 haben sich in Nürtingen Fachkräfte und Einrichtungen auf den Weg gemacht, um Kinderarmut entgegenzuwirken. Das Thema trugen sie in die Stadt und sie bauten ein Präventionsnetzwerk auf, das betroffene Familien unterstützt.