Schwerpunkte

Keine Trails für Mountainbiker im Nürtinger Talwald

30.11.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Nürtingen will sich an der Erarbeitung eines kreisweiten Wegenetzes mit MTB-Strecken nicht beteiligen. Die Leiterin des Kreisforstamtes Cordula Samuleit warb im Verwaltungsausschuss für die Konzeption.

Die Nürtinger Kommunalpolitiker lehnen die Beteiligung an einer Mountainbike-Konzeption für den Talwald ab. Foto: Just

NÜRTINGEN. Es war denkbar knapp. Bei Stimmengleichheit lehnte es der Verwaltungs-, Wirtschafts- und Finanzausschuss ab, dass sich Nürtingen an der Erarbeitung einer Mountainbike-Konzeption des Landkreises beteiligt. Zuvor hatte Cordula Samuleit, die Leiterin des Kreisforstamtes, umfassend für das Konzept geworben, um damit dem wilden Biken, kreuz und quer im Wald, entgegenzusteuern. Mit einem ausgeschilderten Wegenetz will man verhindern, dass Biker in Schutzzonen für Schäden sorgen. „Wir haben eine hohe Nutzungslast im Wald“, erklärte Samuleit die Notwendigkeit, die Aktivitäten zu kanalisieren. In einigen Kommunen im Landkreis gibt es bereits Trails. Das Ziel ist, diese zu einem Netz zu verbinden.