Schwerpunkte

Kein Neubau bei Brandruine in den Hochwiesen in Nürtingen

22.07.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Die Ausschuss-Mehrheit spricht sich für Abbruch der Brandruine am Stadtrand aus und empfiehlt dem Gemeinderat die Renaturierung des Grundstücks. GWN: Ein Neubau als Renditeobjekt ist in der zulässigen Größe unwirtschaftlich.

Gibt der Gemeinderat nächste Woche grünes Licht, wird die Brandruine am Nürtinger Stadteingang vollständig abgerissen und das Grundstück renaturiert.

NÜRTINGEN. Die Geschichte des Hauses böte Stoff für einen Krimi. 2014 wurde dort eine Frau umgebracht, danach brannte das leerstehende Gebäude mehrmals und zuletzt war die Brandruine ein Schandfleck am Stadteingang. Die Stadt hat die Brandhaus 2019 gekauft – es gab Überlegungen, ein Gartenschau-Entree zu schaffen. Doch nachdem sich die Gartenschaupläne für Nürtingen zerschlagen haben, wurde im Gemeinderat ein Wiederaufbau beschlossen. All diese Planungen werden jetzt wieder Makulatur, weil die Umsetzung eines Wohngebäudes als Renditeobjekt zur Vermietung in der zulässigen Größe und wegen der Belastung des Grundstücks für die Stadt nicht wirtschaftlich sei, argumentieren die zuständigen Geschäftsführer der Gebäudewirtschaft Nürtingen Steffen Schultheiß und Eckart Krüger. Da ein Weiterverkauf ohne Verlust spekulativ sei, wurde dem GWN-Betriebsausschuss in der Sitzung am Dienstag ein Abbruch mit Renaturierung vorgeschlagen.