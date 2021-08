Schwerpunkte

Gespräch im Rieth: Kein Laden, dafür zu viele Autos

27.08.2021 05:30, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

Beim Gespräch im Rahmen unserer Sommerserie „Nürtingen ganz nah – wir kommen zu Ihnen“ fanden sich gestern im Rieth zahlreiche Interessierte ein. Gerne schilderten sie, was ihnen in ihrem Wohnumfeld gut oder weniger gut gefällt.

Unser Gesprächsangebot im Stadtteil Rieth traf auf reges Interesse. Am NZ-Sonnenschirm beim Kindergarten herrschte zeitweilig lebhafter Betrieb. Foto: Ralf Just

NÜRTINGEN. Die Wetterprognosen für den gestrigen Donnerstag waren schlecht. Gerade für den späten Vormittag, als wir im Rahmen unserer Sommerserie „Nürtingen ganz nah – wir kommen zu Ihnen“ zum Anwohnergespräch in den Stadtteil Rieth eingeladen hatten, war Regen angekündigt. Dessen ungeachtet kamen zahlreiche Interessierte zum Stehtischchen unterm Sonnenschirm, den wir in der Robert-Mayer-Straße gegenüber vom Kindergarten aufgebaut hatten, und erzählten, was sie auf dem Herzen haben. Und das war eine ganze Menge. Die Bandbreite reichte vom fehlenden Ladengeschäft über zugeparkte Straßen bis hin zu unerlaubt durchfahrende Lastwagen. Und so richtig heftig geregnet hat’s glücklicherweise erst später.