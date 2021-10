Schwerpunkte

Katholische Frauen in Nürtingen wollen Verein gründen

19.10.2021 05:30, Von Manuela Pfann — E-Mail verschicken

Katholische Frauen planen Vereinsgründung für Nürtingen und das Umland.

Pastoralreferent Christian Slunitschek, Gründungsinitiatorinnen Angelika Sauermann und Susanne Rütter-Tilk und der gewählte Vorsitzender des Kirchengemeinderats, Ulrich Maulhardt (von links) Foto: Pfann

NÜRTINGEN. Inspiriert von der katholischen Reformbewegung Maria 2.0 hat sich in der Kirchengemeinde St. Johannes in Nürtingen eine Gruppe Frauen zusammengeschlossen, die an Veränderungen innerhalb der katholischen Kirche mitarbeiten will. Um einerseits unabhängig von den klassischen kirchlichen Strukturen und gleichzeitig eingebunden zu sein in eine solidarische Gemeinschaft, schließt die Gruppe sich dem Katholischen Deutschen Frauenbund (KDFB) an.