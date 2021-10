Schwerpunkte

Amok-Alarm an Nürtinger Realschule

08.10.2021 10:30, Von Johannes Aigner — E-Mail verschicken

Großeinsatz an der Geschwister-Scholl-Realschule. Das Gebiet wurde großräumig abgesperrt. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Mehrere Einsatzwägen umstellten das Schulgebäude der Realschule. Foto: Warausch

NÜRTINGEN. An der Nürtinger Geschwister-Scholl-Realschule kam es heute Morgen gegen 8.30 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz. Laut Schulleiter Stefan Schubert gab es eine Auseinandersetzung zwischen einem Schüler und mehreren Lehrkräften. Daraufhin habe der Schüler damit gedroht, eine Waffe von zu Hause zu holen und mit dieser in die Schule zu kommen. Die Polizei umstellte das Gebäude mit mehreren Einsatzwagen. Nach Polizeiangaben wurde der Tatverdächtige zu Hause angetroffen und auf die Wache gebracht.

Update 12 Uhr: Offizielle Polizeimeldung:

Wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ermittelt die Kriminalpolizei Esslingen gegen einen Schüler einer Realschule in der Mühlstraße. Den Ermittlungen zufolge soll der Jugendliche am Freitagvormittag, gegen 8.15 Uhr, in einem Gespräch mit Lehrern Drohungen gegen Angehörige der Schule geäußert haben. In der Folge wurden durch die Polizei entsprechende Präsenz- und Sicherungsmaßnahmen an der Schule durchgeführt. Der Jugendliche wurde kurze Zeit später an seiner Wohnadresse angetroffen. Er sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. lp