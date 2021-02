Schwerpunkte

Kandidatenvorstellung der Nürtinger Zeitung hilft bei der Wahlentscheidung

19.02.2021 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Bei der Kandidatenvorstellung im Panoramasaal der Stadthalle K3N wurden die Themen behandelt, die NZ-Leser im Vorfeld eingereicht hatten

Am 14. März haben die Baden-Württemberger die Qual der Wahl. Bei der Entscheidung, wem sie ihre Stimme geben, half den Wählern im Wahlkreis Nürtingen vielleicht die Kandidatenvorstellung am Mittwochabend etwas weiter. Sie wurde live im Internet übertragen, ist dort immer noch anzuschauen und hier in einer Zusammenfassung nachzulesen.

Die beiden Moderatoren Anneliese Lieb und Andreas Warausch

NÜRTINGEN. In den Panoramasaal der Stadthalle gekommen waren die Kandidaten aller derzeit im Landtag vertretenen Parteien: Winfried Kretschmann (Grüne), Thaddäus Kunzmann (CDU), Dr. Regina Birner (SPD), Dennis Birnstock (FDP) und Hansjörg Schrade (AfD). Dort hatten Redaktionsleiterin Anneliese Lieb und Redakteur Andreas Warausch aus den im Vorfeld von den Lesern eingereichten Fragen Themenblöcke zusammengestellt, zu denen jeder eine auf ihn zugeschnittene Frage bekam. Welche Antworten sie zu den Themen „Corona und die Folgen“ und „Klimawandel“ gaben, war in unserer gestrigen Ausgaben zu lesen. Hier erfahren die Leser nun, wie die zur Wahl stehenden Personen über die Themen „Verkehr“, Bildung“ und „Geflüchtete“ denken und welche Fragen ihnen noch während der Veranstaltung von den Zuschauern gestellt wurden.