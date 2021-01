Schwerpunkte

Jede Menge Pläne für weitere Angebote

18.01.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Ein Elterncafé fehlt noch im Foyer des neuen Familienzentrums Martin-Luther-Hof in Nürtingen

Sechs soziale Projekte werden in dieser 30. Saison der Weihnachtsaktion „Licht der Hoffnung“ unserer Zeitung mit den eingehenden Spendengeldern unterstützt. Dazu gehört der Ausbau des neuen Familienzentrums Martin-Luther-Hof in Nürtingen mit weiteren Angeboten. Für das Foyer soll die Ausstattung für ein regelmäßiges Elterncafé angeschafft werden.

NÜRTINGEN. Die evangelische Lutherkirchengemeinde an der Jakobstraße in Nürtingen ist schon jetzt nicht mehr wiederzuerkennen. In den vergangenen Monaten entstand ein Neubau, der viel mehr Möglichkeiten bietet als die alten Gebäude. Entstanden ist durch die gemeinsamen Anstrengungen der Lutherkirchengemeinde und der Stiftung Tragwerk das neue Familienzentrum Martin-Luther-Hof. Ein Ort für Begegnung, Austausch, Beratung, Bildung und Begleitung gleichermaßen für Menschen im Stadtteil und darüber hinaus. Eine besondere Aufmerksamkeit sollen sozial benachteiligte Personen erhalten. An Ideen für zusätzliche Aktivitäten und Angeboten im Familienzentrum mangelt es nicht.