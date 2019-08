Investor hofft auf schnellen Gemeinderatsbeschluss

02.08.2019, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Stadt und Bauherr informierten zu geplanter Wohnbebauung „Am Wasen“ – Maßnahmen zum Artenschutz bauen Zeitdruck auf

Wenn es nach dem Investor geht, könnten noch Ende des Jahres die Gebäude der ehemaligen Nürtinger Psychiatrie abgerissen werden, um an der Stuttgarter Straße Platz für eine Wohnbebauung zu schaffen. Vertreter der Stadt und des Investors BPD Immobilienentwicklung GmbH informierten am Mittwochabend in der Stadthalle K3N öffentlich dazu.

So könnte die Bebauung zwischen Neckar (links) und Stuttgarter Straße (rechts) in Richtung Stadtbrücke aussehen. Visualisierung : Re2area

NÜRTINGEN. Auf dem Gelände „Am Wasen“ sollen rund 140 Wohnungen entstehen. Der Landkreis beziehungsweise seine Kliniken gGmbH veräußerten das Gelände 2016 an den Investor. Der Erlös soll in die Medius-Kliniken investiert werden, deren alleiniger Gesellschafter der Landkreis ist. Der Kaufvertrag tritt jedoch erst in Kraft, wenn Baurecht geschaffen ist, also wenn der Gemeinderat einen Bebauungsplan beschließt.