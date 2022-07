Schwerpunkte

Interview mit Christof Bolay zur Kritik an der Entscheidung für die neue Abflugroute

16.07.2022 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Christof Bolay stand im NZ-Interview Rede und Antwort. Foto: Bässler

Die Fluglärmkommission hat die Empfehlung für die neue Abflugroute am Stuttgarter Flughafen gegeben. In Nürtingen und einigen Umlandgemeinden ist diese Entscheidung auf massive Kritik gestoßen. Die betroffenen Kommunen wollen den Klageweg beschreiten. Wir sprachen mit Christof Bolay, Oberbürgermeister von Ostfildern und Vorsitzender der Fluglärmkommission, über die knappe Entscheidung und die Kritik an der Entscheidung.