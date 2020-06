Schwerpunkte

"In Nürtingen läuft was" im Netz

02.06.2020 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Stadtlauf-Begeisterte melden ihre Kilometer online und engagieren sich trotz Corona-Krise für soziale Projekte

Hat man sich mal aufgerafft, kann Bewegung viel Spaß machen, vor allem auch in der Gemeinschaft. So wurde der karitative Nürtinger Stadtlauf zur Erfolgsgeschichte. Auf dem Pflaster der Innenstadt ist das Gemeinschaftserlebnis in der Corona-Krise nicht möglich, online können Jogging- und Walking-Begeisterte beim virtuellen Stadtlauf dennoch zusammenkommen.

In Corona-Zeiten werden dennoch eifrig Kilometer für den Stadtlauf gesammelt, auch wenn man nicht in der Masse, sondern online zusammenkommt. Man kann noch jederzeit einsteigen, für Oberbürgermeister Johannes Fridrich (Mitte), unterstützt durch Christos Slavoudis vom Bürgertreff (rechts) und Andrea Vöhringer vom Stadtmarketing (links), zählt das Gemeinschaftserlebnis. Foto: nt

NÜRTINGEN. Vergangenes Jahr feierte die Benefizveranstaltung noch Jubiläum, zum 25. Mal hieß es „In Nürtingen läuft was“. Lauftreffleiter Manfred Seyferle und der damalige Bürgertreffleiter Hannes Wezel hoben vor über einem Vierteljahrhundert den Nürtinger Stadtlauf aus der Taufe, eine Veranstaltung ohne Wettkampfcharakter und dafür mit umso mehr Engagement für karitative Zwecke. Alle Runden des gesamten Teilnehmerfeldes werden gezählt und jede Runde mit einem fixen Betrag aus dem Spendentopf honoriert, der von Nürtinger Firmen und Gewerbetreibenden gespeist wird. Die Gesamtsumme kommt zuvor auserwählten sozialen Projekten zugute.