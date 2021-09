Schwerpunkte

In Nürtingen formiert sich Widerstand gegen die neue Abflugroute vom Flughafen

29.09.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

In Hardt und Oberensingen formiert sich Widerstand gegen die Pläne der Fluglärmkommission. Eine Bürgerinitiative „Vereint gegen Fluglärm“ hat sich gegründet. Das Lärmschutz-Team Hardt verteilt derzeit ein Positionspapier.

Besonders die Geräuschkulisse der in den frühen Morgenstunden auf dem Flughafen Stuttgart startenden Maschinen fürchten die Bürger in den bis jetzt noch nicht vom Fluglärm betroffenen Orten. Foto: Flughafen Stuttgart

NÜRTINGEN. Die geplante neue Abflugroute vom Flughafen Stuttgart mobilisiert in Nürtingen immer mehr Menschen. In Oberensingen hat sich jetzt um Rechtsanwalt Ernst Okolisan eine Bürgerinitiative „Vereint gegen Fluglärm“ gegründet, die am heutigen Mittwochabend zum ersten offiziellen Treffen zusammenkommt. Weitere Interessenten können sich über die E-Mail-Adresse fluglaerm.nt@aol.com anmelden. Die Mitglieder der Bürgerinitiative planen Infostände, sammeln Fakten zur geplanten Flugroutenänderung, suchen weitere Experten und planen einen Auftritt bei der offiziellen Informationsveranstaltung am Mittwoch, 6. Oktober, um 18.30 Uhr in der Nürtinger Stadthalle K3N, die von der Stadt Nürtingen und der Gemeinde Wolfschlugen organisiert wird. Für diese Veranstaltung haben indes laut Nürtingens Oberbürgermeister Dr. Johannes Fridrich die ursprünglich eingeplanten Marc Hasenbein von der Fluglinie Eurowings und Valentin Reinhardt von der Deutschen Lufthansa abgesagt. Sie hätten die Fluglärmkommission des Flughafens Stuttgart vertreten sollen, die die neue Route einführen möchte.