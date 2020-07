Schwerpunkte

In den Sommerferien gibt es in Nürtingen viele Betreuungsangebote

09.07.2020 05:30, Von Sabrina Kreuzer — E-Mail verschicken

Fela und Panti finden in vier Ferienwochen statt

Ferienbetreuung bedeutet, Spaß zu haben und zusammen zu sein. Foto: SJR

NÜRTINGEN. In den Ferien sind zahlreiche Familien auf eine zuverlässige Betreuung der Kinder angewiesen. Viele Eltern nehmen daher die Ferienlager Fela an der Versöhnungskirche und das Panti in Großbettlingen in Anspruch. Anders als in der gestrigen Ausgabe berichtet, werden die Angebote aber nicht nur in den ersten beiden Sommerferienwochen stattfinden. Auch in der dritten und vierten Ferienwoche wird es das Fela und das Panti geben.