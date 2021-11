Schwerpunkte

Impfbus Nürtingen ausgebucht

19.11.2021 15:00

Foto: Holzwarth

Nachdem sich bereits zum Start der Impfkampagne um 12 Uhr auf dem Nürtinger Schillerplatz eine lange Schlange an Wartenden gebildet hatte, waren die Kapazitäten des Impfbusses um kurz vor 14.30 Uhr erschöpft. OB Fridrich bat auf Facebook darum, nicht mehr zum Impfen in die Innenstadt zu kommen. Er verwies auf weitere Impfaktionen in den nächsten Tagen. Die weiteren Stationen des Impfbusses finden Sie auf der Homepage der Malteser. red