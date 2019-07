Ein Vortrag in der Reihe „Kompass Grün“ gab einen Überblick über die ThematikNECKARTENZLINGEN (fh). Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kompass Grün“ des Grünen-Ortsverbandes Aichtal-Neckartal war jüngst Bernhard Münst in der Alten Schule in Neckartenzlingen zu Gast, um als Vorstandsmitglied des…

Mehr