Hölderlin-Gymnasium Nürtingen: ein klangvolles Sommerkonzert

30.07.2022

Ein Weihnachtslied mitten im Sommer? Warum nicht, wenn Corona die Planung durcheinanderwirft. Beim Sommerkonzert des Nürtinger Hölderlin-Gymnasiums überzeugte aber nicht nur die verjazzte Version von „O Tannenbaum“.

Gelungener Auftritt: die Streicher und die HöGy-Big Band mit Sänger Lucas Neps. Foto: Högy

NÜRTINGEN. Das Sommerkonzert stellt am HöGy traditionell einen musikalischen Höhepunkt vor den Sommerferien dar. Unter Leitung von Florian Eisentraut begab sich zunächst das Symphonieorchester auf eine musikalische Reise. Auf dem Programm standen Haydn („March for the Royal Society of Musicians”) und Edvard Grieg (Sinfonischer Tanz). Mit einem Medley aus Star Trek-Melodien entführten die Streicher, Blech- und Holzbläser samt Schlagzeug dann die Zuschauer im voll besetzten Festsaal für einige Minuten in außerirdische Sphären.