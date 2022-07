Schwerpunkte

Stadtbalkon Nürtingen: Mehrheit für Dauerbetrieb

28.07.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

19 Kommunalpolitiker sprachen sich für die ganzjährige Sperrung der Alleenstraße aus.

Der Nürtinger Stadtbalkon wird zur ganzjährigen Dauereinrichtung. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Wie geht es mit dem Stadtbalkon weiter. Bleibt die Alleenstraße auch im Winter gesperrt? Diese Frage beschäftigte nicht nur die Nürtinger in den zurückliegenden Wochen. In der letzten Sitzung vor den Sommerferien am Mittwoch stimmte eine große Mehrheit des Nürtinger Gemeinderats für eine dauerhafte, ganzjährige Sperrung. 18 Kommunalpolitiker sagten uneingeschränkt Ja zum Dauerbetrieb. Neun waren dagegen und dann gab es noch eine Enthaltung. Bei der Frage, wie der Abschnitt gestaltet werden soll, wollen Verwaltung und Gemeinderat die Bürger einbeziehen. Die Bürgerbeteiligung soll nach den Vorgaben des Bürgerbeteiligungskompasses organisiert werden. Die Mehrzahl der Gemeinderäte verspricht sich vom Dauerbetrieb einen Mehrwert für die ganze Stadt. Einig sind sich alle, dass sich der Sommerbetrieb nicht auf den Winter übertragen lässt. Doch an Ideen mangelt es nicht. Auf jeden Fall ein Gewinn für Nürtingen, lautete der mehrheitliche Tenor.