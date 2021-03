Schwerpunkte

Digitale Gesundheitstage heute: Hilfe nach Brustkrebs

25.03.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Digitale Gesundheitstage: Online-Vortrag heute Abend - Den Livestream finden Sie auf unserer Vortragsseite

Dr. Theodora Wahler

NÜRTINGEN (psa). Mit den Digitalen Gesundheitstagen, einem Kooperationsprojekt der Medius-Kliniken und unserer Zeitung, startet ein neues informatives Gesundheitsformat: live und online. In der Veranstaltungswoche von Montag, 22., bis Freitag, 26. März, steht jeden Abend ein anderes Gesundheitsthema im Fokus. Im Livestream heute Abend um 18.30 Uhr geht es um die Wiederherstellung der weiblichen Brust nach Brustkrebs.

In Deutschland erkranken jährlich rund 69 000 Frauen an Brustkrebs, über 17 850 sterben pro Jahr daran. Daher kann es bei einer Brustkrebserkrankung medizinisch notwendig sein, eine Brust, einen Teil der Brust oder sogar beide Brüste zu entfernen. Eine solche Situation bedeutet für die betroffenen Frauen nicht nur körperliche Erschöpfung, sondern auch eine gewaltige seelische Belastung. Die Wiederherstellung der weiblichen Brust nach einer Brustkrebs-Operation kann den betroffenen Frauen dabei helfen, mit den Folgen ihrer Krebserkrankung besser zurechtzukommen und stellt für sie einen wichtigen Schritt zurück in das Leben dar. Chefärztin PD Dr. med. Theodora Wahler erläutert in ihrem Vortrag die verschiedenen Möglichkeiten der Brustrekonstruktion.

Im Anschluss an den Vortrag findet eine moderierte Fragerunde statt. Leserinnen und Leser haben bereits im Vorfeld sowie auch während der Live-Veranstaltung die Möglichkeit, per E-Mail an gesundheitstage@ntz.de ihre Fragen an die Referentinnen und Referenten einzusenden. Wer an diesem Abend nicht live dabei sein kann, hat die Möglichkeit, sich in den kommenden vier Wochen alle Veranstaltungen auf unserer Internetseite anzuschauen.