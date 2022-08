Schwerpunkte

HfWU-Studenten wollen das Neckar-Ufer attraktiver machen

25.08.2022

Das Projekt „Adressen am Fluss“ zielt darauf, Uferzonen und Anlegestellen am Neckar attraktiver zu machen. Konkrete Ideen hierzu haben Studenten der Landschaftsarchitektur an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) entwickelt.

Im Rahmen einer Fachtagung in Remseck stellten die Studenten ihre Entwürfe der Öffentlichkeit vor. Foto: HfWU

NÜRTINGEN. Eine Perlenkette an kleinen Naherholungsorten entlang des Neckarufers in Mundelsheim. Kreisrunde Freiräume, jeweils anders gestaltet und unterschiedlich groß. Als Picknickplatz, Fähranleger, Grillstelle, mit Kiosk oder Slipanlage für Boote. So sollen ganz unterschiedliche Orte zum Verweilen geschaffen und die Wege erweitert werden von der Stadt an den Fluss. Dieses Konzept der „Neckarperlen“ wurde bei der Fachtagung „Adressen am Fluss“ in Remseck mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Initiatoren des gleichnamigen Projekts sind der Verband Region Stuttgart und die Internationale Bauausstellung 2027 StadtRegion Stuttgart (IBA’27). Das Ziel ist, die Potenziale der Flusslandschaft des Neckars für Mensch und Natur zu aktivieren und die Naherholungsqualität entlang der Ufer zu verbessern. Hier sollen insbesondere kleinere Kommunen in den Blick genommen werden und auch die Bindung an die Innenstädte verbessert werden.