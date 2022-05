Schwerpunkte

Hangrutsche der Johannes-Wagner-Schule in Nürtingen eingeweiht

04.05.2022 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: In der Johannes-Wagner-Schule wurde gestern Vormittag die neue Hangrutsche eingeweiht.

Die Erzieherinnen und Schulkindergartenkinder haben die neue Hangrutsche gleich in Beschlag genommen. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. „Wir machen eine Schlange, o wie schön, wollen wir zusammen zur Rutsche gehen“, mit diesem Gesang sind die Kindergartenkinder der Nürtinger Johannes-Wagner-Schule am gestrigen Dienstagvormittag Hand in Hand mit ihren Erzieherinnen durch den Garten der Einrichtung gezogen. Denn nach längerer Wartezeit konnte endlich die neue Hangrutsche eingeweiht werden. Mit dem Projekt sei es wie beim Rutschen selbst gewesen. „Es braucht lange, bis man oben ist und am Schluss geht’s ganz schnell“, sagte Schulleiter Friedrich Erdmann-Barocka.