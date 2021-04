Schwerpunkte

Starke Lebensgeschichten: Haare schneiden statt Gesetze pauken

26.04.2021 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Starke Lebensgeschichten: Sechs Jahre nach seiner Flucht hat sich Rhadwan Othman in Nürtingen selbstständig gemacht

In unserer Serie stellen wir junge Menschen vor, die es aufgrund ihres Migrationshintergrundes nicht immer leicht haben, sich davon aber nicht unterkriegen lassen. Dazu gehört auch Rhadwan Othman, der mit 21 Jahren aus Syrien geflohen ist und sich nun in Nürtingen den Traum vom eigenen Laden erfüllt hat.

Rhadwan Othman hat es geschafft: Nach einem langen Leidensweg konnte er seinen eigenen Barber-Shop eröffnen. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. In Rhadwans Barber-Shop liegt noch der Geruch der neuen Einrichtung in der Luft. Der Boden glänzt genauso wie die vielen Leder-Sessel in dem Salon. Erst im März hat der 27-Jährige hier in der Metzinger Straße seinen eigenen Laden eröffnet. Noch vor sechs Jahren lebte er mit hunderten anderen geflüchteten Menschen in einer Industriehalle in Aichtal. Dass er jetzt in seinem eigenen Geschäft steht, ist alles andere als selbstverständlich.