Schwerpunkte

Grundschul-Projekt startet digital

Wegen Absage Präsenzunterricht: Die Lieferung der Druckausgabe später

(aw) Am Montag, 12. April, startet unser vierwöchiges Projekt „Zeitung in der Grundschule“. Für das zweite Projekt unter Pandemie-Einwirkung wurden beinahe 1000 Viertklässler aus 48 Klassen unseres Verbreitungsgebiets angemeldet. Die Nachricht, dass es nach den Osterferien wegen steigender Coronazahlen in der Woche vom 12. bis zum 16. April keinen Präsenzunterricht geben werde, ließ die Projektplaner nun umdisponieren: In dieser ersten Projektwoche wird die Papier-Ausgabe der Zeitung nicht in die Schulen geliefert. Die Teilnehmer können sie im E-Paper über ihren während des Projekts aktiven Online-Zugang lesen. Zudem gibt es für die Lehrkräfte viele Möglichkeiten, mit Angeboten aus den Arbeitsmaterialien in dieser ersten Woche direkt im Fernunterricht zu starten. Ab dem 19. April ist eine Lieferung der Zeitung in Papierform dann für zwei Wochen vorgesehen.