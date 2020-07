Schwerpunkte

Grünes Paradies Klein-Tischardt

Studierende der HfWU stiften Bürger an, zur nachhaltigen Entwicklung vor Ort beizutragen

Das Projekt „Wie auch wir“ in Klein-Tischardt zielt darauf, die Bürger dazu zu bringen, vor Ort konkret zur nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Die vielfältigen Vorschläge und Umsetzungstipps für den Nürtinger Stadtteil kommen von Studierenden der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt.

Die „Wie auch wir“-Initiative regt in Nürtingen zur alternativen Nutzung von Parkplatzflächen an. Foto: Renner

NÜRTINGEN (hfwu). Sie reichen vom Igelhaus über Regenwassermanagement bis zur Fassadenbegrünung. „Nachhaltige Entwicklung“, ein abstrakter Begriff, der in keiner Zukunftsdebatte fehlen darf. Einer Gruppe von Studierenden der Landschaftsarchitektur geht es mit ihrem Projekt zur Nachhaltigkeit in Klein-Tischardt nicht darum, Theorien zu diskutieren. Das Semester-Projekt „Wie auch wir“ stiftet die Menschen vor Ort an, hier und jetzt mit anzupacken.