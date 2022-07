Schwerpunkte

Grünes Licht für neue Abflugroute am Stuttgarter Flughafen

04.07.2022 18:11, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Trotz massiver Proteste zahlreicher Gemeinden aus dem Kreis Esslingen hat die Fluglärmkommission am Montag entschieden, eine Empfehlung für die neue Flugroute abzugeben. Nun droht ein jahrelanger Rechtsstreit.

Am Stuttgarter Flughafen sollen Flieger bald eine neue Startkurve fliegen. Dafür gab die Fluglärmkommission eine Empfehlung ab. Foto: Holzwarth

Am Ende haben die vielen Proteste und Argumente gegen die neue TEDGO-Abflugroute am Stuttgarter Flughafen nichts gebracht. Auch wenn es am Ende „die denkbar knappste Entscheidung war“, wie Aichtals Bürgermeister Sebastian Kurz berichtete.