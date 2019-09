Großes Interesse am Stadtradeln

Dekan Waldmann, OB Fridrich und Triathlet Schumacher traten mit rund 80 Radlern in die Pedale

Auf die Plätze – fertig – los: Die kleine Aufwärmtour beim Stadtradeln mit OB Fridrich und Dekan Waldmann führte nach Neckarhausen. Foto: Kostrewa

NÜRTINGEN (nt/ali). Radfahren macht Spaß. Das wissen nicht nur die Nürtinger Freizeitradler. Am Dienstag waren 80 Radler der Einladung zum „Jedermann-Anradeln“ mit Oberbürgermeister Dr. Fridrich im Rahmen der diesjährigen Stadtradel-Kampagne gefolgt. Darunter auch der ehemalige Nürtinger Radprofi Stefan Schumacher, Dekan Michael Waldmann sowie Technischer Beigeordneter Andreas Neureuther.

Bei bestem Wetter ging es vom Rathaus entlang des Neckars vorbei an den Realschulen nach Zizishausen und auf der anderen Neckarseite zurück bis an den Beutwangsee in Neckarhausen. Dort gab es eine Pause mit Erfrischungen. Ortsvorsteher Bernd Schwartz zeigte den Teilnehmern die renaturierte Autmut.