Schwerpunkte

Großer Polizeieinsatz in Nürtingen

07.10.2021 12:20, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Foto: Symbolbild

NÜRTINGEN. Zu einem großen Polizeieinsatz mit Sondereinsatzkräften aus verschiedenen Bundesländern ist es heute Morgen gegen 6 Uhr in Nürtingen gekommen. Mit mehreren Fahrzeugen waren die Beamten in der Uhlandstraße und in der Kirchheimer Vorstadt im Einsatz, wo es zu Durchsuchungen in mehreren Objekten gekommen sein soll. Im Zuge des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen. Das baden-württembergische Landeskriminalamt in Stuttgart bestätigte am Vormittag auf Nachfrage unserer Zeitung den Einsatz. Weitere Informationen folgen.