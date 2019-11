Große Kehrwoche in Nürtingen

11.11.2019 05:30, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Im gesamten Stadtgebiet und in den Ortsteilen wurde am Samstag Müll gesammelt – 636 angemeldete Teilnehmer

Mehrere hundert freiwillige Helfer waren am Samstag im Nürtinger Stadtgebiet unterwegs um Müll zu sammeln. Die Resonanz auf die von Oberbürgermeister Johannes Fridrich ins Leben gerufene Stadtputzete war groß: Statt wie geplant in sechs, wurde am Samstag in 21 Bezirken Müll gesammelt – von der Zigarettenkippe bis zum Sofa kam einiges zusammen.

Mehrere hundert Teilnehmer wurden bei der Abschlusshocketse von Stadt-Mitarbeitern bewirtet.

NÜRTINGEN. Die fleißigen Helfer mit den leuchtenden Warnwesten waren am Samstag nicht zu übersehen: Entlang der Straßen, in der Innenstadt aber auch in den Nürtinger Ortsteilen waren sie zahlreich unterwegs. Bewaffnet mit Handschuhen, Müllzangen und Säcken wurde am Vormittag all das aufgesammelt, was andere achtlos – oder gar absichtlich – weggeworfen hatten.