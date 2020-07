Schwerpunkte

Nürtingen: Granaten aus dem Neckar gefischt

29.07.2020

Foto: 7aktuell/Schips

An der Nürtinger Neckarbrücke wurden zwei kleinere Sprenggranaten mit 20 und 37 Millimetern Durchmesser im Wasser gefunden. Sie stammen vermutlich aus dem Zweiten Weltkrieg und könnten in Nürtingen angeschwemmt worden sein. Ein Magnetfischer sei bei seiner Suche nach Altmetall auf den brisanten Fund gestoßen. Daraufhin rückte der Kampfmittelbeseitigungsdienst zusammen mit der Wasserschutzpolizei an. Die Sprengstoffexperten des Regierungspräsidiums bargen die beiden Granaten und suchten das Flussbett nach weiteren gefährlichen Altlasten ab. Neben den Sprengkörpern fanden die Beamten einige Schuss Kleinmunition sowie diversen anderen Schrott im Wasser. Nach Angaben des Regierungspräsidiums handelte es sich bei der Bergung um einen Routineeinsatz. psa