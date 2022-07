Schwerpunkte

Gerontologin sprach in Reudern beim Bezirkskirchentag über das Altern

29.07.2022 05:30, Von Thomas Krytzner — E-Mail verschicken

Die Gerontologin Ulla Reyle stellte in der Reuderner Friedenskirche bei den Bezirkskirchentagen neue Aspekte zum Leben nach der Berufszeit vor. Von Vorkehrungen für die eigene Gebrechlichkeit über die Gestaltung der Partnerschaft bis zum Thema Glück reichte das Spektrum.

Gerontologin Ulla Reyle brachte in der Reuderner Friedenskirche neue Aspekte zum Renteneintritt näher. Foto: Krytzner

NT-REUDERN. Vielen fällt beim Stichwort Rente sofort der Schlager und Ohrwurm „Mit 66 Jahren“ von Udo Jürgens ein. Seit 1977 behauptete er in seinem Lied, dass da das Leben erst anfängt und noch lange nicht Schluss sei. Der 2014 verstorbene Unterhaltungsmusiker sollte mit seiner gesungenen Aussage Recht behalten: Heute dauert nämlich die Lebensphase nach dem Berufsleben gut 30 Jahre und länger. Diese Erkenntnis teilt heute auch Gerontologin Ulla Reyle (73), die kürzlich im Rahmen des Bezirkskirchentags unter dem Titel „Segel neu setzen“ in der Friedenskirche in Reudern vor gut 30 Interessierten referierte.