Gemeinsames Lehrprojekt in Pisa

13.01.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Ein internationales Marketing-Projekt der Nürtinger Hochschule für Wirtschaft und Umwelt mit der Partnerhochschule in Pisa im Studiengang Betriebswirtschaft wurde jetzt erfolgreich abgeschlossen.

NÜRTINGEN. Im Studiengang Betriebswirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) wurde jetzt ein internationales Lehrprojekt erfolgreich beendet: In einer gemeinsamen Lehrveranstaltung mit der Partnerhochschule in Pisa sollten die Studierenden beider Hochschulen eine Marktanalyse für Gartenprodukte für Italien und eine Kommunikationsstrategie für den italienischen Markt erarbeiten.

Eigentlich war im Rahmen des Projekts eine gemeinsame Exkursion nach Ulm zur Firmenzentrale von Gardena geplant. Pandemiebedingt konnte diese nicht stattfinden. Stattdessen wurde den Teilnehmenden im Rahmen einer virtuellen Tour von drei Unternehmensvertretern die Firma vorgestellt.