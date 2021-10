Schwerpunkte

Gemeindehalle Hardt fehlt noch der Aufzug

11.10.2021 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Nach den Sanierungsarbeiten der letzten beiden Jahre an der Gemeindehalle in Hardt ist ein weiterer Wunsch der barrierefreie Zugang.

Projektleiter Steffen Müller deutet an, wo ein außenliegender Aufzug an der Hardter Halle Platz finden könnte. Foto: ug

NT-HARDT. Die Gemeindehalle in der Nürtinger Ortschaft Hardt wurde in den letzten zwei Jahren saniert. Aus Kostengründen hatte man dabei zunächst auf einen Aufzug verzichtet. Das soll nun nachgeholt werden. In der letzten Sitzung des Betriebsausschusses für den städtischen Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Nürtingen (GWN) ging deren Technischer Geschäftsführer Eckart Krüger darauf ein.