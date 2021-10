Schwerpunkte

Gelenksymposium der Firma Sporlastic mit Cacau in Nürtingen

08.10.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Frieder Mauch (links) und Raymond Best (rechts) von der Sportklinik Stuttgart, die die wissenschaftliche Leitung des Symposiums innehatten, mit Cacau (Mitte) sowie Timo Schmeltzpfenning und Janina Bäuerle von Sporlastic. Foto: pm

NÜRTINGEN. Das Gelenksymposium der Firma Sporlastic in der Stadthalle K3N widmete sich in diesem Jahr ganz der „Therapie von Sportverletzungen im Breiten- und Spitzensport“. Neue Erkenntnisse aus der modernen Diagnostik und Therapiemöglichkeiten mit interdisziplinären und differenzierten Behandlungskonzepten wurden vorgestellt. Auch psychologische Auswirkungen von Verletzungen im Sport wurden diskutiert. Der ehemalige Fußballspieler des VfB Stuttgart und der deutschen Nationalmannschaft Cacau berichtete von einem „Leben mit Verletzungsangst“. Rund 120 Zuschauer verfolgten die erstmals hybride Veranstaltung sowohl per Livestream als auch vor Ort. „Das große Interesse an der Veranstaltungsreihe trotz derzeitiger Lage unterstreicht die Wichtigkeit des interdisziplinären Ansatzes“, so Timo Schmeltzpfenning, Leitung Forschung und Entwicklung und Prokurist von Sporlastic. pm