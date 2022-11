Schwerpunkte

Geänderte Verkehrsführung zum Nürtinger Weihnachtsmarkt

NÜRTINGEN. Der 35. Nürtinger Weihnachtsmarkt öffnet vom 2. bis 11. Dezember wieder rund um die Stadtkirche St. Laurentius seine Pforten. Der beliebte Adventsmarkt, an dem die schwedische Lichterkönigin Lucia durch die Gassen zieht, wird am Wochenende 10. und 11. Dezember erneut zahlreiche Besucher aus nah und fern in die Altstadt locken.

Bald werden rund um die Stadtkirche wieder die Buden für den Weihnachtsmarkt aufgebaut. Dafür muss der Verkehr anders geregelt werden. Foto: NZ-Archiv

Von Montag, 21. November, ab 7 Uhr bis Mittwoch, 14. Dezember, 16 Uhr, gelten geänderte Verkehrsregeln. Die Einbahnstraßenregelung in der Marktstraße wird aufgehoben. Die Kirchstraße zwischen der Zeppelinstaffel und der Apothekerstraße wird gesperrt. Der Fahrverkehr aus der Apothekerstraße wird um den Lammbrunnen herum in die Neckarsteige umgeleitet. Außerdem gilt ein Halteverbot im gesamten Bereich des Weihnachtsmarktes, das die Kirchstraße zwischen Forstamt und der Apothekerstraße einschließt.

Während des Adventsmarktes in der Altstadt werden folgende Straßen von Freitag, 9. Dezember, ab 10 Uhr bis Montag, 12. Dezember, 16 Uhr gesperrt: westliche Kirchstraße, Mädchenschulstraße, Schlossgartenstraße und Mönchstraße im Abschnitt zwischen Salemer Hof und Kleinem Schlossplatz. nt

