Gastro in Nürtingen und der Region: WM-Boykott oder Fußball-Fest?

29.10.2022 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Immer mehr Wirte wollen die Fußball-Weltmeisterschaft boykottieren und die Fußballspiele in ihren Läden nicht zeigen. Schließen sich die Gastronomen in Nürtingen und Umgebung dem Protest an?

Bei Fußballspielen ist das „Bonaparte“ in Nürtingen gut besucht. Der Fußball-WM steht Wirt Theo Allilomis noch skeptisch gegenüber. Foto: Holzwarth

Am Mittwoch läuft im Nürtinger Lokal „Bonaparte“ auf allen drei Fernsehern Fußball. Es ist Champions-League-Abend und zahlreiche Leute sind gekommen, um das Spiel des FC Bayern zu sehen. An den Tischen wird angeregt über Fußball gesprochen, die bevorstehende WM ist aber kein Thema.