Für die Nürtinger Vesperkirche werden Helfer gesucht

25.11.2022 05:30, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN. Die Vesperkirche wird von 22. Januar bis 12. Februar 2023 in der evangelischen Lutherkirche in der Jakobstraße 17 stattfinden. Im Januar starten drei Wochen Vesperkirche mit gelebter Gemeinschaft, dreigängigem Essen, Rahmenprogramm und Gottesdiensten. Wie im letzten Jahr wird das Mittagessen auch zum Mitnehmen angeboten. Damit die Vesperkirche stattfinden kann, braucht es ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Menschen, die das Essen an den Tisch bringen, die sich Zeit zum Zuhören nehmen und Mut machen, die den Tisch decken, die bei der Essensausgabe oder der Spülküche helfen, die Fahrdienste übernehmen, die die Kinder betreuen oder auch Verantwortung in der Teamleitung übernehmen. Ebenso sind Menschen gesucht, die beim Auf- oder Abbau der Vesperkirche helfen. Wer bei der Vesperkirche helfen möchte, kann sich bei der Leiterin Evi Handke, Telefon (0 70 22) 7 38 64 15, E-Mail vesperkirche@evkint.de melden. Der Informationsabend für alle Mitarbeitenden findet am Montag, 16. Januar, um 19 Uhr in der Lutherkirche statt. Für die Kuchenausgabe werden täglich etwa 25 Kuchen benötigt. Wer hier helfen möchte, kann Kontakt aufnehmen mit Ingrid Keimel, Telefon (0 70 25) 44 70, E-Mail kuchen.vesperkirche@evkint.de. Wer Zeit hat zum Waschen und Bügeln der Vesperkirchenschürzen, kann sich melden bei Ingrid Färber, Telefon (0 70 22) 90 35 98, E-Mail schuerzen.vesperkirche@evkint.de.

Auch in diesem Jahr braucht die Vesperkirche wieder Helfer. Foto: pm

Auch die Vesperkirche ist von den stark gestiegenen Energie- und Lebensmittelkosten betroffen. Damit weiterhin das Essen für finanziell benachteiligte Menschen für einen Euro angeboten werden kann, ist die Vesperkirche auf Spenden angewiesen. Denn gerade gefährdete Gruppen und Menschen in prekären Lebenssituationen sind von der Energiearmut sowie Armuts- und Wohnungslosigkeit stark bedroht und benötigen jetzt in diesen schweren Zeiten Unterstützung. pm

Spendenkonto: Evangelische Gesamtkirchengemeinde Nürtingen. Kreissparkasse Esslingen, IBAN DE13 6115 0020 0102 1239 26, Verwendungszweck: Vesperkirche 2023