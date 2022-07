Schwerpunkte

Fritz-Ruoff-Schule Nürtingen gewinnt Wettbewerb

22.07.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Fritz-Ruoff-Schüler werden beim Online-Wettbewerb ausgezeichnet von der Baden-Württemberg-Stiftung.

NÜRTINGEN. Die Fritz-Ruoff-Schule Nürtingen hat den landesweiten beOnline-Wettbewerb der Baden-Württemberg-Stiftung in der Kategorie „Nachhaltigkeit“ gewonnen. Im Rahmen einer feierlichen Online-Preisverleihung am Mittwoch nahm das Projektteam die Auszeichnung und ein Preisgeld in Höhe von 1500 Euro entgegen.

Mit der „Giga Rallye über Nachhaltigkeit“ – kurz GRüN – haben Schülerinnen und Schüler der Nürtinger Schule eine Schnitzeljagd über das Schulgelände entwickelt und umgesetzt, bei der die Teilnehmenden mehr über die nachhaltigen und grünen Orte rund um das Schulgebäude lernen können. Auf dem Rallye-Plan stehen etwa der Besuch eines Insektenhotels und die Identifikation alter Obstsorten. Auch in Zukunft sollen die Schnitzeljagd und die verwendeten digitalen Tools aktuell gehalten werden.

Christoph Dahl, Geschäftsführer der Baden-Württemberg-Stiftung, ist von der Kreativität beeindruckt. „Mit unserem Wettbewerb wollen wir dazu beitragen, das Engagement, die Kreativität und das Potenzial, das in den Beruflichen Schulen Baden-Württembergs schlummert, sichtbar zu machen“, sagt Dahl.