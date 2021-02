Schwerpunkte

Fragen für den Kandidatencheck

13.02.2021 05:30

Landtagswahl 2021: Redaktion bindet die Leser in die Fragerunde ein

NÜRTINGEN (ali). Am Mittwoch, 17. Februar, ab 18.30 Uhr, laden wir unsere Leserinnen und Leser zum virtuellen Kandidatencheck ein. Live und mit Abstand stehen die fünf Bewerber der im Landtag vertretenen Parteien, Winfried Kretschmann (Grüne), Thaddäus Kunzmann (CDU), Dr. Regina Birner (SPD), Dennis Birnstock (FDP) und Hansjörg Schrade (AfD), Redaktionsleiterin Anneliese Lieb und Redakteur Andreas Warausch Rede und Antwort. Den Livestream kann jeder daheim verfolgen. Dazu muss man nur den Link auf der Homepage unter www.ntz.de anklicken, der am Tag der Veranstaltung freigeschaltet wird. Gestern verbreitete sich die Nachricht, dass Ministerpräsident Kretschmann wegen einer schweren Erkrankung seiner Ehefrau Gerlinde die Zahl der Wahlkampftermine einschränken wird – eine Absage liegt uns nicht vor. Bisher gehen wir davon aus, dass er an unserer Veranstaltung in seinem Wahlkreis Nürtingen teilnimmt.

Unsere Leser können die Themen an diesem Abend mitbestimmen. Fragen sollten bis spätestens heute, Samstag, 13. Februar, an die Redaktion der Nürtinger Zeitung unter „forum@ntz.de“, Stichwort Landtagswahl, geschickt werden.