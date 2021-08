Schwerpunkte

Fluglärm: CDU wendet sich an Kretschmann

28.08.2021

Die Nürtinger CDU hat einen Brief an den Ministerpräsidenten verfasst

NÜRTINGEN. Die CDU wendet sich wegen der drohenden Mehrbelastung vieler Nürtinger Haushalte durch neue Abflugrouten am Stuttgarter Flughafen an Ministerpräsident Winfried Kretschmann. In dem vom Stadtverbandsvorsitzenden Matthias Hiller sowie vom Fraktionsvorsitzenden Thaddäus Kunzmann gemeinsam verfassten Schreiben drückt die Nürtinger CDU die Sorge aus, dass diese Mehrbelastung für eine spürbare Verschlechterung der Lebensqualität in Oberensingen und Hardt führe, ohne dass in gleicher Weise an anderer Stelle eine Entlastung stattfinde.

Nach Berechnungen werde der Lärmpegel, der in Oberensingen bereits durch die B 313 und die Stuttgarter Straße erheblich sei, auf 70 bis 75 Dezibel steigen. Auch für Hardt entstehe eine deutliche Mehrbelastung an Lärm. Fast 50 Flüge würden, so die Auskunft des Flughafens, über den Tag verteilt ab August 2022 mit der neuen Flugroute starten. Die Tendenz dürfte jedoch steigend sein.