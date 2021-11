Schwerpunkte

Fluchttreppe für Kinderhaus in Zizishausen

30.11.2021

Das Kinderhaus „Kleine Insel“ im Nürtinger Stadtteil Zizishausen erhielt eine Außentreppe als zusätzliche Brandschutzmaßnahme.

Nele Hennig und Saskia Hermstrüwer vom Kinderhaus, Thomas Kirchenbaur von der Firma Kemmner/Kiba, Ortschaftsrätin Ute Hoss, Cornelius Lensing (GWN), Architekt Volker Pfeiffer und Eckart Krüger (GWN) auf der neuen Treppe (von links). Foto: Göhring

NT-ZIZISHAUSEN. 2003 wurde in Zizishausen das Kinderhaus „Kleine Insel“ gebaut. Das zweistöckige Gebäude wurde für drei Kindergartengruppen für Kinder über drei Jahren (Ü3) konzipiert. Das Gebäude ist ein sogenanntes „Drei-Liter-Haus“ und wurde damals nach „Stand der Technik“ gebaut. Und so entstand dieses schöne, helle, offene und energiesparende Haus. Der Eingangsbereich ist großzügig gehalten und mit dem offenen Treppenhaus hat das Kinderhaus viel „Luft zum Atmen“. Und für die gute Luft in diesem sehr gut gedämmten Haus sorgt eine zentrale Lüftungsanlage. Ein schönes und gelungenes Kinderhaus – bis 2018. Seit 2013 ist die Stadt Nürtingen per Bundesgesetz (SGB VIII §24 . . .) verpflichtet, auch Kinder unter drei Jahren (U3) aufzunehmen. Das heißt für die „Kleine Insel“ eine Nutzungsänderung und damit (2018) ein neues Baugesuch. Und das wiederum bedeutet, es muss wieder nach dem aktuellen „Stand der Technik“ gebaut werden.