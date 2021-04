Schwerpunkte

Ideen für „Zukunft Raidwangen“ gesucht

22.04.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Die Einwohner sind aufgerufen, sich aktiv am Ortsentwicklungskonzept zu beteiligen – Online-Beteiligungsbörse startet am 3. Mai

Die Zukunft von Raidwangen mitgestalten, dazu sind die Stadtteil-Bewohner aufgerufen. Im Zuge der Ausarbeitung eines Ortsentwicklungskonzeptes dürfen die Bürger ihre Ideen für einen lebenswerten Ort einbringen. Was wünschen sich Jung und Alt? Die Online-Beteiligungsbörse ist ab 3. Mai freigeschaltet. Mitmachen darf man auch analog auf Papier.

„Zukunft Raidwangen“: Mit einem Ortsentwicklungskonzept will man im Stadtteil die Weichen für eine lebenswerte Gemeinde stellen. Die Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, bei der Online-Beteiligungsbörse ihre Ideen und Anregungen einzubringen. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Nach Neckarhausen, Reudern und Zizishausen wird nun auch für Raidwangen ein zukunftsweisendes Ortsentwicklungskonzept erstellt. Ziel ist, den Ort so zu gestalten, dass er für alle Generationen auch für die nächsten Jahrzehnte lebenswert bleibt. Bürgerinnen und Bürger können die Folgen und Chancen des demografischen Wandels aktiv mitgestalten. Es geht dabei um Themen wie Kinderbetreuung, Wohnen für Senioren, Nahversorgung, Grünflächen oder die Gestaltung der Ortsmitte. Normalerweise erfolgen solche Beteiligungsprozesse in Workshops. In Zeiten der Pandemie sind Präsenzveranstaltungen indes tabu und deshalb hat sich die Stadt für eine Online-Beteiligungsbörse entschieden.