Schwerpunkte

Feuer in Nürtinger Schafstraße: Suche nach Brandursache hat begonnen

04.11.2020 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Brände in Schafstraße: 19-köpfige Sonderkommission gegründet – Bewohner berichten von Wohnverhältnissen

Zwei Menschen sterben bei einem Hausbrand in der Schafstraße. Einen Tag später schlagen Flammen aus dem Nachbarhaus. Sonderermittler der Polizei sollen nun die Brandursachen klären. Derweil kommen in Gesprächen mit Bewohnern mehr Details über die Wohnverhältnisse in den Gebäuden ans Tageslicht.

Kriminalbeamte der Spurensicherung haben am Dienstag ihre Arbeit in der Nürtinger Schafstraße aufgenommen. Foto: Klemke

NÜRTINGEN. Am Dienstagmittag liegt in der Schafstraße noch immer der Brandgeruch in der Luft. Der Bürgersteig vor dem Gebäude mit der Hausnummer 2 ist mit kaputten Dachziegeln bedeckt. Die Brandruine wird mit einem Bauzaun abgesperrt. Davor steht eine Frau und weint bitterlich.