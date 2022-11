Schwerpunkte

Erster Spatenstich für Baugebiet in Raidwangen

30.11.2022

Mit dem Beginn der Erschließungsarbeiten fiel am Dienstag mit dem Spatenstich der Startschuss für 76 Wohneinheiten, die im „Äußeren Egert“ im Nürtinger Ortsteil Raidwangen entstehen sollen. Durch die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in Miete und Eigentum setzt die Stadt damit ein Schlüsselprojekt des integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) um. Im März 2017 wurde das Gebiet vom Gemeinderat als Baufläche ausgewiesen, um dem Wohnraumbedarf in Nürtingen zu begegnen. Der Technische Beigeordnete Andreas Neureuther, Bernd Schwartz, Leiter des Amts für Liegenschaften, Wirtschaftsförderung und Bürgerbeteiligung, sowie Ortsvorsteher Jonas Mauch begrüßten Ortschaftsräte, ehemalige Grundstückseigentümer und Anwohner zum Spatenstich. „Hier entstehen Einzel-, Doppel- und Mehrfamilienhäuser mit circa 26 Wohngrundstücken und rund 76 Wohneinheiten, die Flächen am westlichen Gebietsrand enthalten auch Spazierwege, Aufenthaltsmöglichkeiten und einen Spielplatz“, sagte Bernd Schwartz. „Der Zeitplan sieht den Abschluss der Erschließungsarbeiten Ende Oktober nächsten Jahres vor, die Erschließungsarbeiten belaufen sich auf rund 1,85 Millionen Euro“, so Andreas Neureuther. Raidwangens Ortsvorsteher Jonas Mauch freut sich: „ Das ist ein besonderer Anlass für Raidwangen, das Baugebiet ist das letzte Puzzlestück in der Wohnbebauung Richtung Großbettlingen.“ Er erinnerte auch an seine Vorgängerin Marietta Weil, die das Projekt gemeinsam mit dem Ortschaftsrat ins Leben gerufen hat. jh Foto: Holzwarth