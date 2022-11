Schwerpunkte

Erster Fußball-WM-Auftritt der deutschen Elf entfacht in Nürtingen und Aichtal keine Euphorie

24.11.2022 05:30, Von Lutz Selle und Tom Geyer — E-Mail verschicken

Auf den Straßen sind während des ersten Deutschland-Spieles der Fußball-Weltmeisterschaft so gut wie keine Fahnen zu sehen. Die Angebote des Public Viewing in Nürtingen und Aichtal werden kaum genutzt.

Vor der Großbildleinwand in Neuenhaus haben sich zum Spiel der deutschen Elf gerade einmal zwölf Zuschauer eingefunden. Foto: Geyer

NÜRTINGEN/AICHTAL. Stell dir vor, es ist Fußball-WM und kaum einen interessiert’s. Während des ersten Auftritts der deutschen Nationalmannschaft am Mittwoch gegen Japan waren in der Region keine Deutschland-Fahnen in den Fenstern und an den Autos zu sehen. Und auch die durchaus vorhandenen Möglichkeiten des Public Viewings wurden in den frühen Nachmittagsstunden kaum genutzt.