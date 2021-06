Schwerpunkte

Erste Schadensbilanz nach Hagel und Sturm im Kreis Esslingen

30.06.2021 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Kreis Esslingen unterschiedlich betroffen – Schäden möglichst bald an Versicherer melden – Gutachter im Dauereinsatz

Die Versicherer waren am Montag noch dabei, Schadensmeldungen des Hagelsturms vom vergangenen Mittwoch aufzunehmen, als die nächste Unwetterfront kam. Allein die Schäden letzte Woche waren enorm. Weitere Unwetter im Juni hinzugezählt geht die R+V-Versicherung als Rückversicherer der Erstversicherer von rund 100 Millionen Euro Schaden aus.

In Bodelshofen wurde ein Auto schwer beschädigt, als beim Unwetter am vergangenen Mittwoch ein Baum darauf fiel. Die Fahrerin kam zum Glück mit dem Schrecken davon. Foto: SDMG/Kohls

Nachgefragt bei großen Versicherern im Land zeigt sich, dass Teile des Kreises Esslingen erheblich von Unwettern getroffen wurden. Laut Dr. Immo Dehnert von der Pressestelle der Württembergischen Versicherung mit Sitz in Stuttgart verzeichne das Unternehmen für die Unwetterphase ab dem 18. Juni – ohne die neuen Unwetter der letzten beiden Tage – für ganz Baden-Württemberg mehr als 5000 Schadensmeldungen mit einem Volumen von mehr als 13 Millionen Euro. Was den Landkreis Esslingen angeht, so verzeichne man für diesen Zeitraum rund 1800 Schäden mit einem Gesamtvolumen von gut vier Millionen Euro.