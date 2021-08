Schwerpunkte

Erstaunliche Vielfalt auf der Pfarrwiese

11.08.2021

Auf der Pfarrwiese in Oberensingen entdeckten die Teilnehmer einer Exkursion die Artenvielfalt im Ortsteil.

Karl-Heinz Frey (links) zeigt Lieblingsplätze der Insekten. Foto: Unzeitig

NT-OBERENSINGEN. „Für die Erhaltung der Vielfalt auf unseren Wiesen bräuchte es eigentlich nicht viel“, erklärte Karl-Heinz Frey während seiner Einführung auf der Pfarrwiese am Sonntag. „Wenn Grundstücke wirtschaftlich nicht genutzt werden müssen, sollten sie der Tier- und Pflanzenwelt zurückgegeben werden!“ Das heißt, viele wilde Stellen, Ecken, Flächen in Ruhe lassen und nur so zurückschneiden oder mähen, dass Insekten die Chance haben „umzuziehen“ in ein naturbelassenes Stück und Pflanzen sich aussäen können. Sonst habe man schnell Monokulturen.